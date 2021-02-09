«Камп Ноу» может стать центром массовой вакцинации от коронавируса

Домашний стадион «Барселоны» станет центром массовой вакцинации от коронавируса, сообщает Esport3.

По данным источника, департамент здравоохранения Каталонии хочет подготовить «Камп Ноу» к соответствующим медицинским требованиям к моменту, когда вакцины будут в массовом количестве. Для вакцинации необходимы просторные площадки на открытом воздухе.

«Камп Ноу» подходит по всем параметрам, власти уже проконсультировались с руководством каталонского клуба. В «Барселоне» положительно отреагировали на это предложение, но его еще должен одобрить новый президент, выборы которого пройдут 7 марта.