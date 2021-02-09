Эден Азар рассказал о планах на будущее

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился своими планами на будущее.

«Я планирую играть в футбол так долго, насколько это будет возможно. Стараюсь получать удовольствие на поле. Когда закончу карьеру, смогу оглянуться и вспомнить все достижения. Сейчас у меня в приоритете — успешно играть.



Не загадываю, что будет со мной через несколько лет, стараюсь концентрироваться на ближайших матчах. Мне только 30 лет. Еще 5-6 лет я планирую поиграть», — цитирует Азара AS.

На данный момент бельгиец восстанавливается после травмы. В текущем сезоне он провел только 8 матчей в ла лиге, так как часто травмируется.

5 февраля сообщалось, что «Челси» хотел бы вернуть Азара в команду. За лондонский клуб хавбек выступал с 2012 по 2019 год.