Дест прибудет в расположение «Барселоны» в понедельник

«Барселона» договорилась с «Аяксом» о переходе защитника Серджино Деста. Футболист в понедельник прилетит в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Дест поставит подпись под пятилетним контрактом с сине-гранатовыми. «Барселона» заплатит «Аяксу» за футболиста 25 миллионов евро.

19-летний американец в текущем сезоне провел три матча за «Аякс». В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей во всех турнирах и забил два мяча при шести голевых передачах.