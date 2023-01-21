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Депай рассказал, что общался с Гризманном перед своим переходом в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о разговоре с Антуаном Гризманном перед переходом в мадридский клуб.

«Гризманн сказал мне много хорошего о клубе. Это не стало неожиданностью. Когда я пришел, увидел все, что ожидал. Меня хорошо встретили, это было очень приятно. Все очень удобно, стадион замечательный, я бы очень хотел принять участие в матче, чтобы познакомиться с болельщиками», — цитирует Депая Marca.

20 января стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.

«Атлетико» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Испании (28 очков).

Антуан Гризманн
Мемфис Депай
ФК Атлетико
0
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
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 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
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 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
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 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
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16
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
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 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
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21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 - : -
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 - : -
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 - : -
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 - : -
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
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Реал

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Реал Сосьедад

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Барселона

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Усман Дембеле

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И К Ж
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