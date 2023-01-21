«Рома» готова заменить Дзаньоло воспитанником «Лиона»
«Рома» занимается поиском замены для полузащитника Николо Дзаньоло. Футболист в скором времени покинет команду.
По данным Radio Radio, в римском клубе его может заменить хавбек Уссема Ауа из «Лиона».
Уссем Ауа — воспитанник «Лиоеа», где он и проводит всю свою карьеру. 24-летний полузащитник оценивается в 20 миллионов евро.
Всего за первую команду «Лиона» Уссем Ауа он провел 222 матча, в которых забил 41 гол и отдал 35 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|17
|11
|2
|4
|26-18
|35
|
4
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|
5
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
6
|Атлетико
|17
|8
|4
|5
|24-16
|28
|
7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|
8
|Атлетик
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|
9
|Р. Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|
12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
13
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
14
|Эспаньол
|17
|3
|8
|6
|21-26
|17
|
15
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|
16
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|
18
|Кадис
|17
|3
|7
|7
|12-28
|16
|
19
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|
20
|Эльче
|17
|0
|5
|12
|11-35
|5
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.01
|23:00
|
Мальорка – Сельта
|1 : 0
|21.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|21.01
|18:15
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|21.01
|20:30
|
Атлетико – Вальядолид
|- : -
|21.01
|23:00
|
Севилья – Кадис
|- : -
|22.01
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|22.01
|18:15
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|22.01
|20:30
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|23.01
|23:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|10
|2
|1
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