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Сегодня, 08:10

«Рома» готова заменить Дзаньоло воспитанником «Лиона»

Виктория Кравченко
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«Рома» занимается поиском замены для полузащитника Николо Дзаньоло. Футболист в скором времени покинет команду.

По данным Radio Radio, в римском клубе его может заменить хавбек Уссема Ауа из «Лиона».

Уссем Ауа — воспитанник «Лиоеа», где он и проводит всю свою карьеру. 24-летний полузащитник оценивается в 20 миллионов евро.

Всего за первую команду «Лиона» Уссем Ауа он провел 222 матча, в которых забил 41 гол и отдал 35 голевых передач.

ФК Лион
ФК Рома
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 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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38 тур
20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 - : -
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 - : -
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 - : -
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 - : -
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 10 2 1
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