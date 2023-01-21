«Рома» готова заменить Дзаньоло воспитанником «Лиона»

«Рома» занимается поиском замены для полузащитника Николо Дзаньоло. Футболист в скором времени покинет команду.

По данным Radio Radio, в римском клубе его может заменить хавбек Уссема Ауа из «Лиона».

Уссем Ауа — воспитанник «Лиоеа», где он и проводит всю свою карьеру. 24-летний полузащитник оценивается в 20 миллионов евро.

Всего за первую команду «Лиона» Уссем Ауа он провел 222 матча, в которых забил 41 гол и отдал 35 голевых передач.