Депай о возможном переходе в «Барселону»: «Я всегда хотел поиграть в команде Кумана»

Нападающий Мемфис Депай высказался о своем возможном переходе в «Барселону».

«Как я говорил раньше, с трансфером все будет понятно в ближайшее время. Пока что переговоры продолжаются, скажу так. Все знают, что меня давно связывают с «Барселоной», и что я хотел бы поиграть в команде Роналда Кумана. Давайте подождем и посмотрим, новости появятся сами собой», — цитирует Voetbal International Депая.

В сезоне-2020/21 Депай провел 40 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 12 результативных передач. По окончании сезона 27-летний голландец стал свободным агентом.

Ранее главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что вопрос о переходе Депая в команду практически решен.