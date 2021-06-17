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Депай о возможном переходе в «Барселону»: «Я всегда хотел поиграть в команде Кумана»

06:46
Мемфис Депай. Фото AFP
Мемфис Депай. Фото AFP
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Нападающий Мемфис Депай высказался о своем возможном переходе в «Барселону».

«Как я говорил раньше, с трансфером все будет понятно в ближайшее время. Пока что переговоры продолжаются, скажу так. Все знают, что меня давно связывают с «Барселоной», и что я хотел бы поиграть в команде Роналда Кумана. Давайте подождем и посмотрим, новости появятся сами собой», — цитирует Voetbal International Депая.

В сезоне-2020/21 Депай провел 40 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 12 результативных передач. По окончании сезона 27-летний голландец стал свободным агентом.

Ранее главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что вопрос о переходе Депая в команду практически решен.

Дополнительная информация:

https://www.vi.nl/nieuws/memphis-barcelona-iedereen-weet-dat-ik-onder-koeman-wil-spelen

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