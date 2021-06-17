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«Реал» не отпустит Родригу на Олимпиаду

07:34
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Нападающий «Реала» Родригу не сыграет за сборную Бразилии на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает Globo, испанский клуб сообщил конфедерации футбола Бразилии, что наложил вето на вызов игрока.

Новый тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть всех игроков во время предсезонного периода.

Сборная Бразилии на Олимпиаде сыграет в группе D против Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Футбольный турнир пройдет с 21 июля по 7 августа.

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