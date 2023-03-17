Де Йонг: «С детства мечтал сыграть в класико за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о шансах своей команды на победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Я с детства мечтал сыграть за «Барсу» в класико. У «Реала» есть качественные игроки, они действуют как единый коллектив и всегда хороши в контратаках. Мадрид сложно нейтрализовать, но мы постараемся. Наша цель — выиграть класико. Это самый важный матч в футболе, самый важный как для болельщиков «Барсы», так и для футболистов. Почему так? Это трудно объяснить, но с тех пор, как я был ребенком, я всегда мечтал сыграть за «Барселону» в класико. Победа в этой игре сделает меня очень счастливым, я буквально горю желанием играть», — приводит слова де Йонга пресс-службе ла лиги.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 19 марта, начало — 23.00 мск.