«Барселона» — «Реал»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

19 марта «Барселона» примет «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна в прямом эфире в Оkko.

«Барселона», которую тренирует Хави, с 65 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. Команда Карло Анчелотти с 56 баллами располагается на второй строчке.

2 марта в 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 1:0.

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