«Барселона» не взяла Мориба на сборы из-за проблем с контрактом
11:17
«Барселона» не может договориться с полузащитником Илайшем Мориба о продлении контракта, сообщает Marca.
По данным источника, футболист не согласен с условиями, которые предлагают каталонцы. Из-за отказа хавбека подписывать новое соглашение, клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.
В прошлом сезоне 18-летний воспитанник «Барселоны» провел 14 матчей в ла лиге и забил один гол.
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