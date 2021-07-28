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«Барселона» не взяла Мориба на сборы из-за проблем с контрактом

11:17
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«Барселона» не может договориться с полузащитником Илайшем Мориба о продлении контракта, сообщает Marca.

По данным источника, футболист не согласен с условиями, которые предлагают каталонцы. Из-за отказа хавбека подписывать новое соглашение, клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.

В прошлом сезоне 18-летний воспитанник «Барселоны» провел 14 матчей в ла лиге и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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