Новичок «Реала» Давид Алаба рассказал, почему предпочел перейти именно в мадридский клуб.

«Многие клубы проявляли ко мне интерес. «Реал» был первым в моем списке. «Реал» один из крупнейших клубов в мире, как и «Бавария», с особой историей. Хочу продолжить эту успешную историю. «Реал» — новая глава в моей жизни. Я хочу развиваться в личном и профессиональном планах. Именно поэтому я приехал в Мадрид», — цитирует Алабу Bild.