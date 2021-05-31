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Давид Алаба: «Реал» — это новая глава в моей жизни»

07:31
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Новичок «Реала» Давид Алаба рассказал, почему предпочел перейти именно в мадридский клуб.

«Многие клубы проявляли ко мне интерес. «Реал» был первым в моем списке. «Реал» один из крупнейших клубов в мире, как и «Бавария», с особой историей. Хочу продолжить эту успешную историю. «Реал» — новая глава в моей жизни. Я хочу развиваться в личном и профессиональном планах. Именно поэтому я приехал в Мадрид», — цитирует Алабу Bild.

В минувшем сезоне Алаба провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро. О трансфере игрока в «Реал» было объявлено 28 мая. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан на пять лет.

 

 

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/

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