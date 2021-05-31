Зидан о решении покинуть «Раел»: «Провести двадцать лет в Мадриде было самой красивой вещью»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о решении покинуть свой пост.

«Я понимаю требования «Реала». Если вы не выигрываете, вы должны уйти. Я не устал тренировать. Хотелось бы, чтобы в последние месяцы мои отношения с клубом и с президентом были немного другими.



Провести двадцать лет в Мадриде было самой красивой вещью, которая когда-либо случалась со мной в жизни», — цитирует Зидан AS.

По итогам сезона-2020/21 «Реал» заняо второе место в чемпионате Испании. О решении покинуть мадридский клуб француз сообщил 27 мая.