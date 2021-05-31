Кунде сообщил о желании покинуть «Севилью»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде высказался о своем будущем. Сообщалось, что в ближайшее время он покинет команду.



«Переход в «Севилью» был лучшим вариантом, чтобы улучшить свою игру. Не жалею о своем выборе. Я играл в большом клубе, но хотел бы выступать в ещещ большем. Посмотрим, что ждет меня в будущем», — цитирует Кунде Telefoot.

Ранее стало известно, что «Реал» ведет переговоры о трансфере Кунде. Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.