Даниэль Парехо: «Многое нужно поменять в «Валенсии», если мы хотим финишировать в четверке»

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо прокомментировал крупное поражение в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (0:3).

В составке победителей голами отметились Микель Мерино, Начо Монреаль и Аднан Янузай. Российский полузащитник Денис Черышев провел в составе «летучих мышей» все 90 минут.

— Мы должны быть самокритичными. У нас есть цели, которые мы должны постараться выполнить. Да, у нас много травмированных, но мы должны приложить максимум усилий именно на этом этапе сезона. Многое нужно поменять в «Валенсии», если мы хотим финишировать в четверке, -приводит Marca слова Парехо.

На данный момент «Валенсия» занимает восьмое место в Ла лиге, набрав 38 очков в 25 матчах. Столько же — у «Вильярреала», находящегося на одну позицию выше.