Дани Алвес считает Мбаппе лучше Холанна
Защитник «Барселоны» Дани Алвес сравнил нападающих Эрлинга Холанна и Кильяна Мбаппе, выступающих за дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ» соответственно.
«Холанн или Мбаппе? Француз более совершенный игрок, чем норвежец, во всех аспектах игры. Можно потратить много денег на Мбаппе, но не на Холанна», — цитирует Sport.es Алвеса.
В текущем сезоне 21-летний Холанн забил 23 мяча в 25 матчей. На счету 23-летнего Мбаппе 28 забитых голов в 38 играх.
Напомним, ранее Дани Алвес выступал за «ПСЖ» вместе с Кильяном Мбаппе. Бразилиец играл за парижский клуб с 2018 по 2020 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|
2
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
3
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
4
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
5
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|14
|9
|7
|30-29
|51
|
7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|
8
|Атлетик
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
15
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|
20
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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12 тур
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21 тур
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25 тур
26 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|4 : 2
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|- : -
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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