Дани Алвес считает Мбаппе лучше Холанна

Защитник «Барселоны» Дани Алвес сравнил нападающих Эрлинга Холанна и Кильяна Мбаппе, выступающих за дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ» соответственно.

«Холанн или Мбаппе? Француз более совершенный игрок, чем норвежец, во всех аспектах игры. Можно потратить много денег на Мбаппе, но не на Холанна», — цитирует Sport.es Алвеса.

В текущем сезоне 21-летний Холанн забил 23 мяча в 25 матчей. На счету 23-летнего Мбаппе 28 забитых голов в 38 играх.

Напомним, ранее Дани Алвес выступал за «ПСЖ» вместе с Кильяном Мбаппе. Бразилиец играл за парижский клуб с 2018 по 2020 год.