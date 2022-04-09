«Севилья» в добавленное время одолела «Гранаду»

«Севилья» вырвала победу у «Гранады» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Нападающий «Севильи» Рафа Мир забил победный гол в добавленное ко второму тайму время — 4:2.

«Севилья» набрала 60 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. «Гранада» осталась на 16-м месте (29 баллов).