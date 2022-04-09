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«Севилья» в добавленное время одолела «Гранаду»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
8 апреля. «Севилья» — «Гранада» — 4:2.
Фото AFP

«Севилья» вырвала победу у «Гранады» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Нападающий «Севильи» Рафа Мир забил победный гол в добавленное ко второму тайму время — 4:2.

«Севилья» набрала 60 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. «Гранада» осталась на 16-м месте (29 баллов).

Испания. Лига 1. 31-й тур
08 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
4:2
Гранада
Голы
Мачис, 23 (0:1), Диегу Карлос, 32 (1:1), Окампос, 66 (2:1), Диас, 88 (2:2), Мир, 90+3 (3:2), Гомес, 90+9 (4:2)
Севилья
Буну Аугустинссон Хесус Навас Диегу Карлос (Гудель, 79) Кунде Хоан Хордан Корона (Оливер Торрес, 83) Ракитич Окампос (Мир, 67) Эн-Несири (Ламела, 46) Марсьяль (Гомес, 69)
Гранада
Машимиану Эскудеро (Соро, 83) Диас Дуарте (Кини, 72) Милья Брайс Этеки (Хорхе Молина, 83) Петрович Торренте (Санчес, 16) Суарес Мачис (Аресо, 72) Узуни
Предупреждения
Хоан Хордан 57’, Мир 78’  -  Брайс Этеки 42’, Суарес 76’
Судьи
Арьяс (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

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Спартак
Арсенал Т

П1

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Ф1 (-1.0)

18%

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Манчестер Сити
Ливерпуль

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15%

1.82

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2.05
ФК Гранада
ФК Севилья
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании: «Реал» — «Хетафе», «Леванте» — «Барселона» и другие матчи 31-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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