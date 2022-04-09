«Севилья» в добавленное время одолела «Гранаду»
«Севилья» вырвала победу у «Гранады» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Нападающий «Севильи» Рафа Мир забил победный гол в добавленное ко второму тайму время — 4:2.
«Севилья» набрала 60 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. «Гранада» осталась на 16-м месте (29 баллов).
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|
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|16
|12
|3
|44-22
|60
|
3
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
4
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
5
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|
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|14
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|51
|
7
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|45
|
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|44
|
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|
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|38
|
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|30
|9
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|36
|
12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
15
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|
20
|Леванте
|30
|4
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|16
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38 тур
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|4 : 2
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|- : -
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
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Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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