Дани Алвес опроверг слухи о переходе в «Мальорку»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес, который в ближайшее время покинет каталонцев, опроверг новости о его возможном переходе в «Мальорку».

Ранее СМИ писали, что он принял предложение «Мальорки». На эту информацию футболист ответил в соцсетях, добавив эмодзи, изображающий смех: «Это бред! Спасибо».

Сообщалось, что он хочет остаться в ла лиге, чтобы попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.