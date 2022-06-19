Дембеле готов перейти в «Челси» на своих условиях

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле согласился продолжить карьеру в «Челси», но при определенных условиях.

По данным журналиста Энди Диллона, француз готов перейти в лондонский клуб. Однако футболист потребовал у главного тренера «синих» Томаса Тухеля гарантировать ему статус регулярного игрока стартового состава. Форвард хочет получать как можно больше игрового времени в «Челси».