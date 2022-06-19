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Дембеле готов перейти в «Челси» на своих условиях

Виктория Кравченко
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле согласился продолжить карьеру в «Челси», но при определенных условиях.

По данным журналиста Энди Диллона, француз готов перейти в лондонский клуб. Однако футболист потребовал у главного тренера «синих» Томаса Тухеля гарантировать ему статус регулярного игрока стартового состава. Форвард хочет получать как можно больше игрового времени в «Челси».

В сезоне-2021/22 25-летний игрок забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с «Барсой» истекает этим летом.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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Источник: «Барселона» подговаривает Аспиликуэту подать запрос о трансфере
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