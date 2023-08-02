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Дани Алвес не будет оспаривать обвинения по делу о сексуальном насилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес не намерен оспаривать предъявленный судом обвинительный акт по делу о сексуальном насилии, чтобы не затягивать процесс.

В заявлении, которое приводит RMC Sport со ссылкой на AFP, защита футболиста сообщает, что игрок недоволен «изложением фактов», приведенных в постановлении о привлечении его к ответственности, которые, по его словам, «не соответствует» «реальному положению вещей». Несмотря на это, Алвес не будет обжаловать решение, чтобы «ускорить» процесс и избежать затягивания судебного разбирательства.

30 июля стало известно, что суд Барселоны предъявил бывшему защитнику сборной Бразилии обвинение в сексуальном насилии. Он находится под стражей с 20 января, когда был задержан в Испании. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Ранее бывший футболист «Барселоны» заявил, что он невиновен и интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию. Также в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб.

Источник: RMC Sport
Дани Алвес
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