Алонсо высказался о трансфере Дембеле в «ПСЖ»
Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо высказался о возможном трансфере полузащитника Усмана Дембеле в «ПСЖ».
«Дембеле пока ничего не сообщал команде. Если об этом не объявили официально, то эту информацию можно считать очередным слухом. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем. Каждый год футболисты переходят в новые команды, где нужно адаптироваться и двигаться вперед», — передает слова Маркоса издание Mundo Deportivo.
Контракт игрока с каталонским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.
В минувшем сезоне вингер провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Р. Сосьедад
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|0-0
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5
|Вильярреал
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|0-0
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6
|Бетис
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|0
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|0-0
|0
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7
|Осасуна
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|0
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|0-0
|0
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8
|Атлетик
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|0
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|0-0
|0
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9
|Мальорка
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|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
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|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0-0
|0
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -