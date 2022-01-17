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Сегодня, 17:17

Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией» после ковида

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото Reuters

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса, сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

В конце ноября — начале декабря 2021 года полузащитник уже перенес заражение коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме.

В сезоне-2021/22 Черышев провел 13 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Денис Черышев
Коронавирус
ФК Валенсия
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 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
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 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
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 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
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 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
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 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
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 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
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 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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Хетафе

 18 1 6
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Валенсия

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