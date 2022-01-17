Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией» после ковида

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса, сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

В конце ноября — начале декабря 2021 года полузащитник уже перенес заражение коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме.

В сезоне-2021/22 Черышев провел 13 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.