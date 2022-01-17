Юмтити перенесет операцию из-за перелома плюсневой кости

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити получил травму на тренировке. У него диагностирован перелом плюсневой кости, сообщает Marca.

В ближайшее время француз перенесет операцию. Информация о сроках восстановления игрока станет известна позднее.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел только 1 матч в чемпионате Испании.