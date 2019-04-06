Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Райо Вальекано"

"Валенсия" объявила состав на матч 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.

Состав "Валенсии": Нету - Ронкалья, Паулиста, Диакаби, Гайя - Ферран, Парехо, Кондогбья, Черышев - Родриго, Мина.

"Валенсия" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

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