Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Райо Вальекано"

"Валенсия" объявила состав на матч 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.
Состав "Валенсии": Нету - Ронкалья, Паулиста, Диакаби, Гайя - Ферран, Парехо, Кондогбья, Черышев - Родриго, Мина.
🔥 XI inicial de nuestro @valenciacf 🖤– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 6 апреля 2019 г.
¡Con TODO equipo! 💪🏻💯
#RayoValencia ⚡️🦇 pic.twitter.com/3yaqOGmLIZ
"Валенсия" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.
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