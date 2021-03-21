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Лапорта предоставил финансовые гарантии инвестиций в «Барселону»

16:27
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Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта предоставил финансовые гарантии инвестиций в клуб в размере 124,6 миллиона евро, сообщает Marca. Это сумма составляет 15 процентов от всего бюджета.

Из этих 124-х миллионов 15 выделит Лапорта из личных сбережений. Правда, по данным испанских СМИ, сам Лапорта получил 10 миллионов от «друга», имя которого не называется. Эти деньги были переведены через международный фонд. Остальные пять миллионов Лапорта взял в долг в том же самом фонде.

Напомним, 7 марта Лапорта выиграл выборы президента «Барселоны», набрав 57,69% голосов.

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