Лапорта предоставил финансовые гарантии инвестиций в «Барселону»
Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта предоставил финансовые гарантии инвестиций в клуб в размере 124,6 миллиона евро, сообщает Marca. Это сумма составляет 15 процентов от всего бюджета.
Из этих 124-х миллионов 15 выделит Лапорта из личных сбережений. Правда, по данным испанских СМИ, сам Лапорта получил 10 миллионов от «друга», имя которого не называется. Эти деньги были переведены через международный фонд. Остальные пять миллионов Лапорта взял в долг в том же самом фонде.
Напомним, 7 марта Лапорта выиграл выборы президента «Барселоны», набрав 57,69% голосов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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