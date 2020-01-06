Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на полуфинал Суперкубка Испании, в котором «летучие мыши» сыграют с «Реалом». В другом полуфинале встретятся «Барселона» и «Атлетико». Матчи состоятся 8 и 9 января соответственно, а 12 января будет сыгран финал.

Напомним, что Черышев в конце декабря вернулся после травмы, из-за которой пропустил более месяца. В нынешнем сезоне он сыграл в десяти матчах чемпионата Испании, забил один мяч.