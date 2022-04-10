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«Барселона» вырвала победу в добавленное время в матче с «Леванте»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 апреля. «Леванте» — «Барселона» — 2:3.
Фото Reuters

«Барселона» победила «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.

Отметим, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти в этой встрече. «Леванте» дважды смог реализовать одиннадцатиметровые.

Таким образом, «Барса» продлила победную серию до восьми матчей подряд.

«Барселона» набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице.

«Леванте» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте (22 очка).

Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 22:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:3
Барселона
Голы
Моралес, 52 (1:0), Обамеянг, 59 (1:1), Педри, 63 (1:2), Мелеро, 83 (2:2), де Йонг, 90 (2:3)
Леванте
Карденас Сон Везу (Кантеро, 76) Постиго Пьер Мирамон Кампанья (Мелеро, 65) Пепелу Радойя (Барди, 76) Моралес (Бубиль, 90) Рохер (Гомес, 65)
Барселона
тер Штеген Жорди Альба Гарсия Араухо Дани Алвес (Лангле, 80) Гонсалес (Педри, 57) Бускетс де Йонг (Гави, 56) Дембеле (Траоре, 84) Обамеянг (де Йонг, 84) Торрес
Предупреждения
Кампанья 11’  -  Араухо 87’
Судьи
Монтеро (Испания)
ФК Барселона
ФК Леванте
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 2 : 3
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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