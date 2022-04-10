«Барселона» вырвала победу в добавленное время в матче с «Леванте»

«Барселона» победила «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.

Отметим, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти в этой встрече. «Леванте» дважды смог реализовать одиннадцатиметровые.

Таким образом, «Барса» продлила победную серию до восьми матчей подряд.

«Барселона» набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице.

«Леванте» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте (22 очка).