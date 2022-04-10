«Барселона» вырвала победу в добавленное время в матче с «Леванте»
«Барселона» победила «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.
В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.
Отметим, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти в этой встрече. «Леванте» дважды смог реализовать одиннадцатиметровые.
Таким образом, «Барса» продлила победную серию до восьми матчей подряд.
«Барселона» набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице.
«Леванте» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте (22 очка).
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|
1
|Реал
|31
|22
|6
|3
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|72
|
2
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
|31
|17
|5
|9
|56-37
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|15
|9
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|32-30
|54
|
7
|Вильярреал
|31
|12
|10
|9
|49-30
|46
|
8
|Атлетик
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
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|11
|9
|42-43
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|
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|11
|8
|12
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|41
|
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|Эспаньол
|31
|10
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|36-42
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|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
|22
|
20
|Леванте
|31
|4
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|17
|35-61
|22
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38 тур
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|4 : 2
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|1 : 2
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|1 : 0
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|1 : 1
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|1 : 0
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|1 : 0
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|1 : 2
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|2 : 3
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
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|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
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|1
|6
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