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«Барселона» проиграла «Сельте», «Вальядолид» вылетел из ла лиги

Мария Гусева
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«Барселона» проиграла «Сельте» в матче ла лиги.
Фото Reuters

«Барселона» на выезде проиграла «Сельте» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Габри Вейга. У каталонцев отличился нападающий Ансу Фати.

«Барселона», досрочно выигравшая чемпионат Испании, набрала 88 очков. «Сельта» с 43 очками заняла 13-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Барселона

В параллельном матче «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.

«Вальядолид» (40 очков) занял 18-е место и вылетел из ла лиги, «Хетафе» (42) занял 15-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
0:0
Хетафе

«Эльче» и «Кадис» сыграли вничью — 1:1.

«Кадис» (42) занял 14-е место, «Эльче» (25) занял 20-е место и покинул ла лигу.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:1
Кадис

«Эспаньол» и «Альмерия» не смогли выявить победителя — 3:3.

«Эспаньол» (37) занял 19-е место и вылетел из ла лиги, «Альмерия» (41) заняла 17-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
3:3
Альмерия

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью — 1:1.

«Бетис» (60) занял 6-е место, «Валенсия» (42) расположилась на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Валенсия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Кадис
ФК Сельта
ФК Хетафе
ФК Эльче
ФК Эспаньол
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и занял второе место в чемпионате Испании

Чемпионат Испании: «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком», «Атлетико» не смог победить «Вильярреал» и другие матчи 38-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 2 : 1
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 1 : 1
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 3 : 3
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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