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Бывший нападающий «Рубина» Жонатас заболел коронавирусом

16:18
Жонатас. Фото https://twitter.com/Jonathasjesus22.
Жонатас. Фото https://twitter.com/Jonathasjesus22.
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Нападающий «Эльче» Жонатас заразился коронавирусом, сообщается в Twitter испанского клуба. Ранее «Эльче» обнародовал информацию, что один из футболистов сдал положительный тест. Однако имя спортсмена не называлось.

Теперь стало известно, что коронавирусом заболел бывший нападающий «Рубина».

Жонатас выступал в составе казанского клуба с 2016 по 2017 год, после чего перешел в «Ганновер». В 2020 году форвард подписал контракт с «Эльче».

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