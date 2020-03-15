Бывший нападающий «Рубина» Жонатас заболел коронавирусом
16:18
Нападающий «Эльче» Жонатас заразился коронавирусом, сообщается в Twitter испанского клуба. Ранее «Эльче» обнародовал информацию, что один из футболистов сдал положительный тест. Однако имя спортсмена не называлось.
? Todo Elche y el mundo del f?tbol est? contigo, @Jonathasjesus22— Elche Club de F?tbol (@elchecfoficial) March 15, 2020
?Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9
Теперь стало известно, что коронавирусом заболел бывший нападающий «Рубина».
Жонатас выступал в составе казанского клуба с 2016 по 2017 год, после чего перешел в «Ганновер». В 2020 году форвард подписал контракт с «Эльче».
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020