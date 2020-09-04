Бывший игрок «Спартака», выступавший с Месси, высказался о судьбе аргентинца в «Барселоне»

Бывший защитник «Спартака» Серхио Родри в беседе с «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным уходом Лионеля Месси из «Барселоны».

— Месси имеет полное право решать свое будущее, — заявил Родри. — Лео может поступать так, как ему хочется. Я не знаю полностью всего, что происходит в клубе, хотелось бы, чтобы Месси нам это объяснил. Лично я, буду рад, если Лионель останется в клубе своей жизни, в клубе нашей жизни — «Барсе»! Надеюсь, он продолжит трудиться на благо испанского футбола.

36-летний защитник выступал за «Спартак» с 2011 по 2012 годы. Он прошел моложежную академию «Барселоны». За главную команду каталонского клуба Родри провел 5 матчей. (Севастиан Терлецкий)