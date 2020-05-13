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Бюджет «Атлетико» снизится на 100-200 миллионов евро из-за пандемии

05:14
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«Атлетико» серьезно пострадает из-за пандемии коронавируса и связанным с ней финансовым кризисом. По информации AS, если команде не удастся попасть в групповую стадию Лиги чемпионов, то бюджет клуба сократится на почти на 200 миллионов евро, а если попадет — то почти на 100 миллионов евро.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 12 на 13 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 330 008 человек. Умерших — 291 911, выздоровевших — 1 575 554.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

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