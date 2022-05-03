Бускетс получил предложения от клубов из МЛС. Он будет готов рассматривать их через год

Полузащитник «Барселоны» Бускетс через год может уехать в МЛС

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил сразу несколько предложений от разных клубов МЛС, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Однако футболист ответил отказом на все предложения. Тем не менее он будет готов вернуться к этому вопросу через сезон.

Летом 2023 года у Бускетса истекает действующий контракт с «Барсой».

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.