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Бускетс получил предложения от клубов из МЛС. Он будет готов рассматривать их через год

Полузащитник «Барселоны» Бускетс через год может уехать в МЛС
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил сразу несколько предложений от разных клубов МЛС, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Однако футболист ответил отказом на все предложения. Тем не менее он будет готов вернуться к этому вопросу через сезон.

Летом 2023 года у Бускетса истекает действующий контракт с «Барсой».

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
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