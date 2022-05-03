«Реал» отказался продать Каземиро в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявлял интерес к полузащитнику «Реала» Каземиро. Однако испанский клуб отказался продавать 30-летнего бразильца, сообщает Marca.

Сам футболист также не хочет покидать Испанию и рассчитывает остаться в «Реал».

Действующий контракт Каземиро с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Каземиро провел 43 матча во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.