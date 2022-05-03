Лука Модрич прокомментировал отказ «Атлетико» от чемпионского коридора для «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что его не волнует то, что «Атлетико» отказался от чемпионского коридора для команды.

«Мы об этом не думаем. Этот вопрос нас не интересует. Я не хочу говорить об этом перед такой важной игрой, как завтрашняя с «Манчестер Сити» в 1/2 финала ЛЧ», — цитирует игрока Marca.

Ранее «Атлетико» выступило с заявлением по поводу возможного коридора для мадридцев.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 8 мая на «Ванда Метрополитано». Начало — в 22.00 мск.