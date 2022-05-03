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Сегодня, 15:14

Лука Модрич прокомментировал отказ «Атлетико» от чемпионского коридора для «Реала»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что его не волнует то, что «Атлетико» отказался от чемпионского коридора для команды.

«Мы об этом не думаем. Этот вопрос нас не интересует. Я не хочу говорить об этом перед такой важной игрой, как завтрашняя с «Манчестер Сити» в 1/2 финала ЛЧ», — цитирует игрока Marca.

Ранее «Атлетико» выступило с заявлением по поводу возможного коридора для мадридцев.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 8 мая на «Ванда Метрополитано». Начало — в 22.00 мск.

Лука Модрич
ФК Атлетико
ФК Реал
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2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
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 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Гомес Рауль де Томас

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Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

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Жюль Кунде

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