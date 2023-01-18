Бускетс отказался от 20 миллионов евро в год в «Аль-Насре»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от предложения «Аль-Насра».

По информации Catalunya Radio, клуб из Саудовской Аравии готов был платить 34-летнему испанцу 20 миллионов евро в год.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Бускетс сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей. Также он получил 7 желтых и 1 красную карточки.