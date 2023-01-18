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Сегодня, 04:02

Бускетс отказался от 20 миллионов евро в год в «Аль-Насре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от предложения «Аль-Насра».

По информации Catalunya Radio, клуб из Саудовской Аравии готов был платить 34-летнему испанцу 20 миллионов евро в год.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Бускетс сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей. Также он получил 7 желтых и 1 красную карточки.

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
0
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 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Реал

 8
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Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
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