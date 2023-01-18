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Сегодня, 07:15

«Аякс» досрочно прервал аренду Окампоса из «Севильи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аякс» досрочно вернул нападающего Лукаса Окампоса в «Севилью».

Нидерландский клуб достиг договоренности о расторжении аренды 28-летнего аргентинца.

Окампос выступал за «Аякс» на правах аренды с августа 2022 года, он принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Аякс
ФК Севилья
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
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 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
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 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
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 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
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 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
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17
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18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

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П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

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 7 2 1
Исаак Карселeн

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Кадис

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