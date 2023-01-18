«Аякс» досрочно прервал аренду Окампоса из «Севильи»

«Аякс» досрочно вернул нападающего Лукаса Окампоса в «Севилью».

Нидерландский клуб достиг договоренности о расторжении аренды 28-летнего аргентинца.

Окампос выступал за «Аякс» на правах аренды с августа 2022 года, он принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.