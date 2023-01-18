«Алавес» — «Севилья»: видеообзор матча Кубка Испании

«Севилья» переиграла «Алавес» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейс.

Полузащитник гостей Иван Ракитич на 48-й минуте стал автором единственного гола. Он забил с передачи защитника Хесуса Наваса.

Соперник «Севильи» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.