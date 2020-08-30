Брэйтуэйт хочет взять 10-й номер в «Барселоне» после ухода Месси

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может сменить игровой номер в случае, если Лионель Месси покинет клуб. Датчанин хочет получить 10-й номер, если аргентинец покинет Каталонию, информирует 20 Minutos.

Отметим, что будущее самого Брэтуэйта в «Барсе» остается неопределенным. Главный тренер Роналд Куман хочет посмотреть на него на первой неделе тренировок, а после этого принять решение о том, останется ли он в клубе.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб.