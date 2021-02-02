Брат Кумана: «Кто-то в «Барселоне» передавал информацию прессе. Роналд решил эту проблему»
19:47
Брат главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана Эрвин рассказал, что в первые месяцы работы в каталонском клубе специалист столкнулся с тем, что человек из команды передает информацию прессе.
«В первые месяцы работы Роналда кто-то из клуба передавал информацию о составах команды на матчи, но он решил эту проблему.
У него есть определенное напряжение, больше, чем было в сборной Нидерландов. Он сосредоточен на «Барсе». Это единственное, о чем он думает», — цитирует Эрвина Кумана Voetbal International.
Напомним, 14 декабря 2020 года в СМИ писали, что Куман при всей команде обвинил полузащитника Рики Пуча в том, что он сливает прессе информацию о «Барселоне».
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