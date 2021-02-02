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Азар пропустил тренировку «Реала» из-за дискомфорта

18:59
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Полузащитник «Реала» Эден Азар не присутствовал на сегодняшней тренировке команды, утверждает Marca.

По данным источника, бельгиец пропустил занятие из-за дискомфорта, однако клуб официально не сообщал о травме игрока. Азар может остаться в запасе на ближайший матч команды с «Уэской», который состоится 6 февраля.

В этом сезоне 30-летний футболист участвовал всего в 13 матчах во всех турнирах. У игрока часто возникают травмы, из-за которых он пропускает встречи «Реала». В сезоне-2020/21 полузащитник забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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