"Bleat". Странная запись в Твиттере "Барселоны"

Официальный Твиттер "Барселоны" в ответ на сообщение соцсести "meow" (мяу) отреагировал словом "bleat". Это слово в английском языке означает блеяние.
bleat https://t.co/HXX8n8q0PV– FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 февраля 2019 г.
Вероятно, эта запись является отсылкой к форварду "Барсы" Лионелю Месси. Аргентинца называют лучшим игроком в истории и обозначают это аббревиатурой G.O.A.T. (Greatest of all time). Слово "goat" в английском языке обозначает "козел". Под "bleat", скорее всего, имелось в виду блеяние козла.
Напомним, вчера Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).
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