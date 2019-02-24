"Bleat". Странная запись в Твиттере "Барселоны"

Официальный Твиттер "Барселоны" в ответ на сообщение соцсести "meow" (мяу) отреагировал словом "bleat". Это слово в английском языке означает блеяние.

Вероятно, эта запись является отсылкой к форварду "Барсы" Лионелю Месси. Аргентинца называют лучшим игроком в истории и обозначают это аббревиатурой G.O.A.T. (Greatest of all time). Слово "goat" в английском языке обозначает "козел". Под "bleat", скорее всего, имелось в виду блеяние козла.

Напомним, вчера Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

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