Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч Кубка против «Сарагосы»
20:07
Стала известна заявка «Реала» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы», сообщает пресс-служба мадридцев. В список из 19 игроков не попал нападающий Гарет Бэйл.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» зимой.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Куртуа, Ареола, Альтубе;
защитники — Карвахаль, Менди, Рамос, Начо, Варан, Марселу;
полузащитники — Кроос, Вальверде, Хамес, Модрич;
нападающие — Васкес, Бенземе, Йович, Винисиус, Родриго, Браим.
Матч «Сарагоса» — «Реал» пройдет 29 января.
?? ?Lista de convocados para el partido contra el @RealZaragoza!@caixabank | #RMCopa pic.twitter.com/n1ikfVjRKk— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) January 28, 2020
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