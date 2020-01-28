Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч Кубка против «Сарагосы»

Стала известна заявка «Реала» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы», сообщает пресс-служба мадридцев. В список из 19 игроков не попал нападающий Гарет Бэйл.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» зимой.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Куртуа, Ареола, Альтубе;

защитники — Карвахаль, Менди, Рамос, Начо, Варан, Марселу;

полузащитники — Кроос, Вальверде, Хамес, Модрич;

нападающие — Васкес, Бенземе, Йович, Винисиус, Родриго, Браим.

Матч «Сарагоса» — «Реал» пройдет 29 января.