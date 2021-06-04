Бэйл назвал Анчелотти великим тренером

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл назвал тренера Карло Анчелотти, вернувшегося в «Королевский клуб», великим.

«Я знаю, что Карло Анчелотти — великий тренер. Я хорошо его знаю, в прошлом у нас были отличные моменты в «Реале». Как только закончится чемпионат Европы, у нас с ним состоится разговор, от которого мы будем отталкиваться в вопросе моего будущего в команде», — приводит Sky Sports слова Бэйла.

В сезоне-2020/21 Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В мае сообщалось, что мадридский клуб готов продать футболиста. Также появлялась информация о том, что игрок может завершить карьеру.

3 июня Анчелотти заявил, что Бэйл еще способен помочь «Реалу».