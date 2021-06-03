Анчелотти заявил, что Бэйл способен помочь «Реалу» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем нападающего Гарета Бэйла в «Королевском клубе».

«Гарет не очень много играл в «Тоттенхэме» в прошлом сезоне, но он забивал голы. Бэйл был эффективен в концовке сезона. Он вернется в «Реал». Я хорошо его знаю. Если у него будет мотивация, то он способен провести сильный сезон за нас. Я очень люблю Гарета, Иско, Марсело. У них всех будет мотивация доказать, что они все еще способны играть за «Реал», — приводит Sky Sports слова Анчелотти.

В сезоне-2020/21 Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». На его счету 16 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за команду.