Бензема заявил, что желает перехода Мбаппе в «Реал»

Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема заявил, что мечтает о переходе своего соотечественника и форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе в «Королевский клуб».

«Переход Мбаппе в «Реал» — это было бы идеально. Я желаю, чтобы это произошло. Все великие футболисты хотят играть в «Реале». Надеюсь, что Мбаппе перейдет в этот клуб как можно скорее, если он хочет уйти из «ПСЖ», а это ведь тоже сильная команда», — приводит RMC слова Бензема.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала».