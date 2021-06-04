Бензема заявил, что желает перехода Мбаппе в «Реал»
Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема заявил, что мечтает о переходе своего соотечественника и форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе в «Королевский клуб».
«Переход Мбаппе в «Реал» — это было бы идеально. Я желаю, чтобы это произошло. Все великие футболисты хотят играть в «Реале». Надеюсь, что Мбаппе перейдет в этот клуб как можно скорее, если он хочет уйти из «ПСЖ», а это ведь тоже сильная команда», — приводит RMC слова Бензема.
В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала».
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-que-mbappe-vienne-au-real-ce-serait-l-ideal-lance-benzema_AV-202106040410.html
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