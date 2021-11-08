«Севилья» в дерби победила «Бетис»

«Севилья» в матче 13-го тура чемпионата Испании обыграла «Бетис» со счетом 2:0.

Отличились Маркус Акунья и Эктор Бельерин, который забил в свои ворота. На 45-й минуте встречи вторую желтую карточку получил полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес.

После этого матча «Севилья» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Бетис» с 21 очком — на пятой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Бетис» — «Севилья» — 0:2 (0:0)

Голы: Акунья, 55 (0:1). Бельерин, 81 — в свои ворота (0:2).

«Бетис»: Браво, Пеццела, Бельерин, Алекс Морено, Гуардадо (Хуанми, 63), Каналес, Фекир (Хоакин, 89), Гонсалес, Родригес, Родри (Тельо, 63), Виллиан Жозе (Виллиам Карвалью, 46).

«Севилья»: Буну, Акунья (Аугустинссон, 87), Кунде, Диегу Карлос, Монтиэль, Ракитич (Дилэйни, 83), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 75), Ламела (Гомес, 75), Окампос, Мир (Эль-Хаддади, 83).

Предупреждения: Родригес, 10. Диегу Карлос, 31. Тельо, 90+3.

Удаление: Родригес, 45.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

7 ноября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».