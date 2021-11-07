Диего Симеоне: «В раздевалке я сказал, что сожалею о потерянных двух очках»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 12-го тура ла лиги с «Валенсией» (3:3).

«В конце соперник сделал все, чтобы забить гол со стандарта, сея хаос в штрафной площади. «Валенсия» была готова и сфокусирована, эта ничья заслуженная для соперника.

В раздевалке я сказал, что сожалею о потерянных двух очках. Но, к сожалению, как мы порой бываем правы, так сегодня мы ошиблись», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла.