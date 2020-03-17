«Бетис» и «Севилья» сыграли в FIFA 20, их матч в ла лиге отложен из-за коронавируса

Участники несостоявшегося севильского дерби провели матч в FIFA 20. «Бетис» представлял Борха Иглесиас, «Севилью» — Серхио Регилон. Встречу транслировали на Twitch, а в пике за ней наблюдали более 60 тысяч зрителей.

Иглесиас победил со счетом 6:5. Ранее чемпионат Испании был прерван из-за пандемии коронавируса. Также приостановлены все ведущие чемпионаты Европы и еврокубки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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