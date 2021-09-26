Дубль Виллиана Жозе принес «Бетису» победу в матче с «Хетафе»

«Бетис» обыграл «Хетафе» (2:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Виллиан Жозе. «Бетис» набрал 12 очков и занимает седьмое место. У «Хетафе» ноль очков и последняя, 20-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

7-й тур

«Бетис» — «Хетафе» — 2:0 (1:0)

Голы: Виллиан Жозе, 14 (1:0). Виллиан Жозе, 55 (2:0).

«Бетис»: Браво, Пеццела, Бельерин, Миранда, Каналес (Родри, 46), Фекир (Гуардадо, 90), Виллиам Карвалью (Камараса, 90), Гонсалес, Родригес, Хуанми (Тельо, 72), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 65).

«Хетафе»: Сория, Даконам, Митрович (Сильва, 46), Оливера, Куэнка, Иглесиас (Мата, 69), Тимор, Максимович (Суарес, 42), Флорентину, Энес Юнал (Поведа, 70), Масиас (Рамирес, 46).

Предупреждения: Тимор, 35. Рамирес, 60. Виллиам Карвалью, 82. Сильва, 90+3.

Судья: Хайме Латре.

26 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».