«Райо Вальекано» обыграл «Кадис», «Реал Сосьедад» выиграл у «Эльче»
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании
«Райо Вальекано» обыграл «Кадис» (3:1). Один из мячей у победителей забил Радамель Фалькао. «Реал Сосьедад» победил «Эльче» (1:0). Гол в активе Микеля Ойярсабаля.
Чемпионат Испании. Ла лига
7-й тур
«Реал Сосьедад» — «Эльче» — 1:0 (0:0)
Гол: Ойярсабаль, 81.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Ромеро, 74), Мерино (Элустондо, 90), Субельдия, Субименди, Туррьентес (Гевара, 84), Янузай (Порту, 74), Ойярсабаль (Валера, 84), Лобете.
«Эльче»: Касилья, Мохика, Роко, Паласиос, Диего Гонсалес, Маскарель, Гути (Херард Гумбау, 67), Пьятти (Пере Милья, 77), Лукас (Каррильо, 67), Бенедетто (Тете Моренте, 77), Фидель (Пасторе, 87).
Предупреждения: Касилья, 57. Мохика, 63. Маскарель, 64. Порту, 76.
Судья: Кордеро Вега .
26 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
«Райо Вальекано» — «Кадис» — 3:1 (2:1)
Голы: Альваро Гарсия, 9 (1:0). Ароян, 23 (1:1). Фалькао, 44 (2:1). Палазон, 87 (3:1).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Мараш, 84), Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Гвардьола, 84), Лопес (Комесанья, 64), Палазон, Валентин (Сисс, 72), Фалькао (Нтека, 64), Альваро Гарсия.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Ароян, Эспино, Акапо (Переа, 77), Арсамендия (Собрино, 46), Йенссон (Хименес, 46), Аларкон, Бастида (Негредо, 67), Андоне (Лосано, 67), Санчес.
Предупреждения: Бастида, 45. Ароян, 48. Палазон, 50. Кала, 56. Бальиу, 59. Переа, 90+3.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
26 сентября. Мадрид. Стадион «Вальекас».
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