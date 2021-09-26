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«Райо Вальекано» обыграл «Кадис», «Реал Сосьедад» выиграл у «Эльче»

21:43

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании

«Райо Вальекано» обыграл «Кадис» (3:1). Один из мячей у победителей забил Радамель Фалькао. «Реал Сосьедад» победил «Эльче» (1:0). Гол в активе Микеля Ойярсабаля.

Чемпионат Испании. Ла лига

7-й тур

«Реал Сосьедад» — «Эльче» — 1:0 (0:0)

Гол: Ойярсабаль, 81.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Ромеро, 74), Мерино (Элустондо, 90), Субельдия, Субименди, Туррьентес (Гевара, 84), Янузай (Порту, 74), Ойярсабаль (Валера, 84), Лобете.

«Эльче»: Касилья, Мохика, Роко, Паласиос, Диего Гонсалес, Маскарель, Гути (Херард Гумбау, 67), Пьятти (Пере Милья, 77), Лукас (Каррильо, 67), Бенедетто (Тете Моренте, 77), Фидель (Пасторе, 87).

Предупреждения: Касилья, 57. Мохика, 63. Маскарель, 64. Порту, 76.

Судья: Кордеро Вега .

26 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Райо Вальекано» — «Кадис» — 3:1 (2:1)

Голы: Альваро Гарсия, 9 (1:0). Ароян, 23 (1:1). Фалькао, 44 (2:1). Палазон, 87 (3:1).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Мараш, 84), Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Гвардьола, 84), Лопес (Комесанья, 64), Палазон, Валентин (Сисс, 72), Фалькао (Нтека, 64), Альваро Гарсия.

«Кадис»: Ледесма, Кала, Ароян, Эспино, Акапо (Переа, 77), Арсамендия (Собрино, 46), Йенссон (Хименес, 46), Аларкон, Бастида (Негредо, 67), Андоне (Лосано, 67), Санчес.

Предупреждения: Бастида, 45. Ароян, 48. Палазон, 50. Кала, 56. Бальиу, 59. Переа, 90+3.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

26 сентября. Мадрид. Стадион «Вальекас».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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