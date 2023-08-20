В воскресенье, 20 августа «Бетис» на своем поле сыграет с «Атлетико» в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию игры можно посмотреть по платной подписке на сервисе Окко в разделе «Спорт». Также прямой эфир покажут на сайтах букмекерских компаний по регистрации. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

В последних пяти очных встречах команда из Мадрида побеждала четыре раза — 1:0: 2:1, 3:1, 3:0. Еще одна игра завершилась вничью — 1:1.

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